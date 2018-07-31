Подростковая преступность в Рязанской области возросла почти на 30 процентов

Подростковая преступность в Рязанской области возросла на 29,7%. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.
За прошедшие месяцы 2018 года в области насчитали 83 преступления, совершенных несовершеннолетними или при их участии, за аналогичный период прошлого года — 64. Отмечается, что только в Московском районе Рязани количество инцидентов возросло на 1 500% — с 1 до 16.
В первом полугодии 2018 года следователи Московского района направили в суд семь уголовных дел, три из которых — многоэпизодные.
Кроме того, количество расследованных преступлений увеличилось от одного до пяти в Александро-Невском, Кораблинском, Михайловском, Советском, Клепиковском, Сапожковском, Ермишинском, Милославском, Ряжском, Шацком, Чучковском, Спасском, Скопинском и Рязанском районах.
На уровне прошлого года осталось количество особо тяжких преступлений — четыре, уменьшилось количество тяжких преступлений — 18, увеличилось количество преступлений средней тяжести — 48, а также небольшой тяжести — 13.
Больше половины всех преступлений несовершеннолетних составляют кражи чужого имущества.