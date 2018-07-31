Под Рязанью прошла первая репетиция «Авиамикса»

В понедельник, 30 июля, на полигоне Дубровичи под Рязанью прошла первая репетиция тактического эпизода «Авиамикс».
Самолеты Су-34 отработали групповой бомбовый удар, а истребитель Су-35 отрепетировал воздушный бой против пары МиГ-29. Затем летчики сымитировали ракетный удар по наземным целям. В пресс-службе ВКС сообщили, что на шоу зрители увидят реальный удар.
Начальник отдела полигонов, полковник Игорь Зацепин сообщил, что полигон Дубровичи полностью подготовлен к проведению международного конкурса «Авиадартс-2018».
«В ходе подготовки были созданы бомбардировочные, стрелковые мишени. В качестве мишеней у нас задействованы более 100 единиц бронетанковой и авиационной, а также автомобильной техники. Построены мишени для зачета, выполняемых упражнений, для бомбометания и стрельбы из пушек», — рассказал Зацепин.
Он добавил, что мишенями служат реальные списанные самолеты, танки, автомобили. Размер полигона составляет 12,5 на 19,5 км.
В репетиции поучаствовали вертолеты Ми-28Н, Ка-52, посадку и высадку техники показали тяжелые вертолеты Ми-26. На земле военные провели тактический розыгрыш захвата противника под прикрытием Ми-28Н. Также свои выступления отрепетировали знаменитые пилотажные группы: «Русские витязи», «Стрижи» и «Беркуты».
Отметим, что впервые на «Авиамиксе» самолеты Ил-76, пролетая над полигоном, сбросят воду, раскрашенную в цвета российского флага.
Напомним, международный конкурс «Авиадартс»