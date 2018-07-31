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10:23, 31 июля 2018 1 441
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Под Рязанью прошла первая репетиция «Авиамикса»

Под Рязанью прошла первая репетиция «Авиамикса»

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В понедельник, 30 июля, на полигоне Дубровичи под Рязанью прошла первая репетиция тактического эпизода «Авиамикс».

Самолеты Су-34 отработали групповой бомбовый удар, а истребитель Су-35 отрепетировал воздушный бой против пары МиГ-29. Затем летчики сымитировали ракетный удар по наземным целям. В пресс-службе ВКС сообщили, что на шоу зрители увидят реальный удар.

Начальник отдела полигонов, полковник Игорь Зацепин сообщил, что полигон Дубровичи полностью подготовлен к проведению международного конкурса «Авиадартс-2018».

«В ходе подготовки были созданы бомбардировочные, стрелковые мишени. В качестве мишеней у нас задействованы более 100 единиц бронетанковой и авиационной, а также автомобильной техники. Построены мишени для зачета, выполняемых упражнений, для бомбометания и стрельбы из пушек», — рассказал Зацепин.

Он добавил, что мишенями служат реальные списанные самолеты, танки, автомобили. Размер полигона составляет 12,5 на 19,5 км.

В репетиции поучаствовали вертолеты Ми-28Н, Ка-52, посадку и высадку техники показали тяжелые вертолеты Ми-26. На земле военные провели тактический розыгрыш захвата противника под прикрытием Ми-28Н. Также свои выступления отрепетировали знаменитые пилотажные группы: «Русские витязи», «Стрижи» и «Беркуты».

Отметим, что впервые на «Авиамиксе» самолеты Ил-76, пролетая над полигоном, сбросят воду, раскрашенную в цвета российского флага.

Напомним, международный конкурс «Авиадартс» открылся 29 июля. В соревнованиях 2018 года поучаствуют более 60 экипажей из четырех стран: России, Китая, Белоруссии и Казахстана. Состязания продлятся до 11 августа. Первый соревновательный этап пройдет 3 августа, а на 4 августа запланировано шоу «Авиамикс». Добраться до полигона можно будет на специальных автобусах.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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