На «звездном небе» улицы Почтовой появилось напоминание о возрасте Рязани. На арт-объекте появилась цифра «923» и название города.
Как сообщили RZN.info в пресс-службе мэрии, надписи останутся до следующего дня города.
Напомним, «звездное небо»
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
На «звездном небе» улицы Почтовой появилось напоминание о возрасте Рязани. На арт-объекте появилась цифра «923» и название города.
Как сообщили RZN.info в пресс-службе мэрии, надписи останутся до следующего дня города.
Напомним, «звездное небо»
© RZN.info
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Комплекс расположен в исключительном месте на пересечении улиц Чапаева и Пролетарской.