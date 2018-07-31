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16:43, 31 июля 2018 524
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На улице Солнечной открылось новое здание ГИБДД для регистрации автомобилей

На улице Солнечной открылось новое здание ГИБДД для регистрации автомобилей

На улице Солнечной открылось новое здание МРЭО ГИБДД, предназначенное для регистрации автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

В новом здании открыт зал площадью около 150 квадратных метров, который укомплектован современным оборудованием, системой кондиционирования, пожарной сигнализацией, информационными стендами, местами для ожидания, электронной очередью. Созданы условия для людей с ограниченными возможностями.

«Для избежания возникновения очередей и длительности оформления документов в новом регистрационном комплексе функционируют десять окон на прием и два окна на выдачу регистрационных документов», — говорится в сообщении.

Возле здания расположена площадка для одновременного осмотра до 120 транспортных средств с крытым навесом с искусственным освещением.


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