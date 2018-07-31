На улице Солнечной открылось новое здание ГИБДД для регистрации автомобилей

На улице Солнечной открылось новое здание МРЭО ГИБДД, предназначенное для регистрации автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.
В новом здании открыт зал площадью около 150 квадратных метров, который укомплектован современным оборудованием, системой кондиционирования, пожарной сигнализацией, информационными стендами, местами для ожидания, электронной очередью. Созданы условия для людей с ограниченными возможностями.
«Для избежания возникновения очередей и длительности оформления документов в новом регистрационном комплексе функционируют десять окон на прием и два окна на выдачу регистрационных документов», — говорится в сообщении.
Возле здания расположена площадка для одновременного осмотра до 120 транспортных средств с крытым навесом с искусственным освещением.