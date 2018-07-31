Любимов наградил «трудовую элиту» региона. Фото

Во вторник, 31 июля, губернатор вручил государственные и региональные награды водителям, врачам, преподавателям, металлургам, инженерам, судьям, руководителям предприятий.
«Вы заслужили награды своим добросовестным трудом, умением профессионально и эффективно работать», — отметил губернатор.
Он поблагодарил награжденных «за плодотворный труд и стремление принести пользу региону и государству».
«Вы — трудовая элита нашей области, на которую равняются ведущие специалисты. Я уверен, что они станут для вас новым стимулом и достижением новых высот», — заключил Любимов.