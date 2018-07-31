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13:46, 31 июля 2018 171
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Любимов наградил «трудовую элиту» региона. Фото

Любимов наградил «трудовую элиту» региона. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Во вторник, 31 июля, губернатор вручил государственные и региональные награды водителям, врачам, преподавателям, металлургам, инженерам, судьям, руководителям предприятий.

«Вы заслужили награды своим добросовестным трудом, умением профессионально и эффективно работать», — отметил губернатор.

Он поблагодарил награжденных «за плодотворный труд и стремление принести пользу региону и государству».

«Вы — трудовая элита нашей области, на которую равняются ведущие специалисты. Я уверен, что они станут для вас новым стимулом и достижением новых высот», — заключил Любимов.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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