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13:41, 31 июля 2018 105

«Играй по промо-цене». «Ростелеком» запустил в Рязани акцию

«Играй по промо-цене». «Ростелеком» запустил в Рязани акцию

«Ростелеком» запустил в регионе акцию «Играй по промо-цене 2.0». По ее условиям абоненты услуги «Домашний интернет» и пакета «Домашний интернет + Интерактивное ТВ» смогут два месяца пользоваться тарифом «Игровой» по сниженной цене. Подать заявку на подключение промо-тарифа можно до 30 сентября.

«"Ростелеком″ разработал предложение, ориентированное на киберспортсменов и простых геймеров — тариф „Игровой“. Он учитывает все их запросы: от повышенной скорости до сопутствующих игровых бонусов. А благодаря акции „Играй по промо-цене 2.0“ наши абоненты могут оценить все достоинства тарифа со скидкой почти двадцать процентов», — прокомментировал Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса «Ростелекома».

Участники акции «Играй по промо-цене 2.0» за 690 рублей в месяц получат доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с, а также преимущества в играх.

«Бонусы и игровая валюта ждут игроков в World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes, Lineage 2, Blade & Soul и Point Blank, а также в шутере Warface. Абонентов, которые по итогам акции выберут тариф „Игровой“, ждет месяц использования антивируса Kaspersky Internet Security в подарок при подключении подписки», — рассказали в пресс-службе оператора.


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