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10:01, 31 июля 2018 311
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Евросоюз ввел санкции против компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста

Евросоюз ввел санкции против компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста

Евросоюз ввел санкции против компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, передает «Интерфакс».

С 31 июля под европейские санкции попали следующие фирмы: ПАО «Мостотрест», ООО «Стройгазмонтаж», АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», АО, ООО «Стройгазмонтаж — Мост», вологодское АО «ВАД».

В мотивировочной части решения о введении санкций говорится, что строительство моста и его открытие были «ключевыми символическими шагами в консолидации Россией контроля над незаконно аннексированными Крымом и Севастополем и дальнейшей изоляции полуострова от Украины».


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