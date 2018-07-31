Евросоюз ввел санкции против компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, передает «
С 31 июля под европейские санкции попали следующие фирмы: ПАО «Мостотрест», ООО «Стройгазмонтаж», АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», АО, ООО «Стройгазмонтаж — Мост», вологодское АО «ВАД».
В мотивировочной части решения о введении санкций говорится, что строительство моста и его открытие были «ключевыми символическими шагами в консолидации Россией контроля над незаконно аннексированными Крымом и Севастополем и дальнейшей изоляции полуострова от Украины».