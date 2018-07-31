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14:47, 31 июля 2018 593
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Добился своего. В Рязанской области заключенный пошел на преступление ради перевода на строгий режим

Добился своего. В Рязанской области заключенный пошел на преступление ради перевода на строгий режим

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области заключенный пошел на преступление, чтобы его перевели в колонию строго режима. Случай произошел в ИК-6 в начале декабря 2017 года, сообщила прокуратура региона.

Мужчина нанес другому заключенному несколько ножевых ударов в щеку и шею, а затем начал жестоко избивать его, нанеся тяжкий вред здоровью. Свои действия он объяснил тем, что хочет попасть в колонию строгого режима.

Заключенный добился своего. Суд признал его виновным в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство») и приговорил к шести с половиной годам в колонии строгого режима.


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