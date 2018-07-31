Добился своего. В Рязанской области заключенный пошел на преступление ради перевода на строгий режим

В Рязанской области заключенный пошел на преступление, чтобы его перевели в колонию строго режима. Случай произошел в ИК-6 в начале декабря 2017 года, сообщила
Мужчина нанес другому заключенному несколько ножевых ударов в щеку и шею, а затем начал жестоко избивать его, нанеся тяжкий вред здоровью. Свои действия он объяснил тем, что хочет попасть в колонию строгого режима.
Заключенный добился своего. Суд признал его виновным в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство») и приговорил к шести с половиной годам в колонии строгого режима.