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20:26, 30 июля 2018 173
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Власти Сочи пообещали помочь родственникам погибших и пострадавших при крупном пожаре

Власти Сочи пообещали помочь родственникам погибших и пострадавших при крупном пожаре

Власти Сочи пообещали помочь родственникам погибших и пострадавших при крупном пожаре, передает РИА «Новости».

Утром в понедельник, 30 июля, в Адлерском районе города загорелся частный дом. Погибли восемь человек, в том числе девятилетняя девочка.

«Установлено, что пятеро погибших женщины, две из Архангельска, одна — гражданка Армении, личности двоих сейчас устанавливаются», — рассказали в администрации.

Ранее сообщалось, что погибшие были наемными рабочими.

Троих пострадавших госпитализировали. Двоих на вертолетах санитарной авиации доставили в краевой ожоговый центр, шестнадцатилетнего подростка лечат в детской больнице Сочи.

Следователи выясняют обстоятельства трагедии. Они возбудили уголовное дело.

Фото ГУ МЧС по Краснодарскому краю


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