Власти Сочи пообещали помочь родственникам погибших и пострадавших при крупном пожаре, передает РИА «
Утром в понедельник, 30 июля, в Адлерском районе города
«Установлено, что пятеро погибших женщины, две из Архангельска, одна — гражданка Армении, личности двоих сейчас устанавливаются», — рассказали в администрации.
Ранее сообщалось, что погибшие
Троих пострадавших госпитализировали. Двоих на вертолетах санитарной авиации доставили в краевой ожоговый центр, шестнадцатилетнего подростка лечат в детской больнице Сочи.
Следователи выясняют обстоятельства трагедии. Они возбудили уголовное дело.
Фото ГУ МЧС по Краснодарскому краю