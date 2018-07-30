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15:41, 30 июля 2018 567
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В Вологде пациентка получила ожоги во время операции

В Вологде пациентка получила ожоги во время операции

Фото: Pixabay.com

В вологодской горбольнице №2 во время операции пациентка получила ожоги бедра. По предварительным данным, женщина пострадала из-за неисправности оборудования, передает РИА «Новости».

Следователи возбудили дело о небезопасных услугах. Больницу проверяют Росздравнадзор и региональный департамент здравоохранения.

Электрохирургический высокочастотный аппарат отправили на проверку во Всероссийский научно-исследовательский испытательный институт медицинской техники Росздравнадзора.

«Ранее подобного рода дефектов функционирования прибора, по словам врачей, не случалось», — отметили в СУ СК.

Пострадавшую лечат. Судебно-медицинская экспертиза определит, какой вред нанесли ее здоровью.


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