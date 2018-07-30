В Вологде пациентка получила ожоги во время операции

В вологодской горбольнице №2 во время операции пациентка получила ожоги бедра. По предварительным данным, женщина пострадала из-за неисправности оборудования, передает РИА «
Следователи возбудили дело о небезопасных услугах. Больницу проверяют Росздравнадзор и региональный департамент здравоохранения.
Электрохирургический высокочастотный аппарат отправили на проверку во Всероссийский научно-исследовательский испытательный институт медицинской техники Росздравнадзора.
«Ранее подобного рода дефектов функционирования прибора, по словам врачей, не случалось», — отметили в СУ СК.
Пострадавшую лечат. Судебно-медицинская экспертиза определит, какой вред нанесли ее здоровью.