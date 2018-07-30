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16:40, 30 июля 2018 87
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В Скопине сгорела «девятка». Фото

В Скопине сгорела «девятка». Фото

В Автозаводском микрорайоне Скопина сгорела «девятка». Фотографии опубликовали в одной из местных групп.

Официальных данных о происшествии нет.

Фото группы «Нетипичный Скопин»


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Концепция комфортной жизни на примере дома «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» от компании «Мармакс»

Концепция комфортной жизни на примере дома «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» от компании «Мармакс»

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