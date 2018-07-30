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8:34, 30 июля 2018 260
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В рыбновских Лужках сгорела дача

В рыбновских Лужках сгорела дача

В воскресенье, 30 июля, в рыбновском селе Лужки сгорела дача. Пожарным позвонили в 16:39, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На место выезжали пять расчетов.

Никто не пострадал.


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Несколько поколений «у руля». «Отцы и дети» рязанской «Автоколонны № 1310»

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