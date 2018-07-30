В Рязанской области проведут повторное тестирование участников акции «Лето без табачного дыма»

В Рязанской области с 1 по 9 августа проведут повторное тестирование участников акции «Лето без табачного дыма». Его можно пройти в одном из 18 кабинетов отказа от курения, их список, адреса и телефоны можно посмотреть по
Те участники, кто успешно пройдут осмотр, смогут получить бесплатные абонементы на занятия в бассейнах, фитнес-центрах, физкультурно-оздоровительных комплексах.
«Кроме этого 1, 3 и 8 августа будет работать мобильная площадка службы медицинской профилактики минздрава Рязанской области в ТРЦ „М5 МОЛЛ“ с 13:00 до 17:00, где всех желающих будут консультировать специалисты кабинета отказа от курения», — говорится в сообщении на сайте областного минздрава.
Напомним, акция стартовала 31 мая. Для участия нужно было в июне пройти первичное обследование, а затем повторное в августе, которое покажет, действительно ли он отказался от курения. На основе результатов обследования организаторы объявят победителей, которым и достанутся бесплатные абонементы.