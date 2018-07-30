В рязанской больнице имени Семашко расширят отделение анестезиологии и реанимации

В Рязанской областной клинической больнице имени Семашко расширят отделение анестезиологии и реанимации. Об этом сообщил минздрав региона.
В отделении полностью заменят вентиляцию, оборудуют противошоковую палату, боксированный изолятор со шлюзом для защиты внутренних инфекций, процедурный кабинет для переливания крови, комнату для хранения стерильного материала, специальные шлюзы для приема пациентов скорой помощи. В минздраве отмечают, что после ремонта площадь отделения увеличится в 2,5 раза.
«Для пациентов отделения предусмотрена комната раздачи пищи, также будет оборудовано помещение для посетителей. Родственники и близкие пациентов отделения анестезиологии-реанимации смогут в комфортных условиях побеседовать с врачом, ознакомиться с необходимой информацией», — рассказала главный врач Людмила Сорокина.
Ремонт планируют закончить к 1 октября. При этом отделение продолжает работать и во время реконструкции: палаты звукоизолированы.