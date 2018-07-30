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14:09, 30 июля 2018 136
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В последний день июля в Рязанской области будет до +28 градусов

В последний день июля в Рязанской области будет до +28 градусов

Фото: Pixabay.com

Во вторник, 31 июля, в Рязанской области будет до +28 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха ночью +10, +15 градусов.

По данным синоптиков, осадков не ожидается.

Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.


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