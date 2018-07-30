В последний день июля в Рязанской области будет до +28 градусов

Во вторник, 31 июля, в Рязанской области будет до +28 градусов. Прогноз погоды
Температура воздуха ночью +10, +15 градусов.
По данным синоптиков, осадков не ожидается.
Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.
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Фото: Pixabay.com
Во вторник, 31 июля, в Рязанской области будет до +28 градусов. Прогноз погоды
Температура воздуха ночью +10, +15 градусов.
По данным синоптиков, осадков не ожидается.
Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.
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