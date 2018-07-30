В Москве арестовали юношу, напавшего с ножом на полицейского

В Москве арестовали 17-летнего молодого человека, на прошлой неделе напавшего с ножом на полицейского у посольства Словакии. Его отправили под стражу до 27 сентября, передает «
Злоумышленнику предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ). Молодому человеку планируется назначить судебно-психиатрическую экспертизу.
Напомним, в прошлую пятницу юноша
Подозреваемого задержали в ночь на воскресенье. Во время допроса он заявил, что совершил нападение «по причине внезапно возникших личных неприязненных отношений».