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19:39, 30 июля 2018 117
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В Москве арестовали юношу, напавшего с ножом на полицейского

В Москве арестовали юношу, напавшего с ножом на полицейского

В Москве арестовали 17-летнего молодого человека, на прошлой неделе напавшего с ножом на полицейского у посольства Словакии. Его отправили под стражу до 27 сентября, передает «Интерфакс».

Злоумышленнику предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ). Молодому человеку планируется назначить судебно-психиатрическую экспертизу.

Напомним, в прошлую пятницу юноша напал на полицейского с ножом у посольства Словакии на Брестской улице и скрылся. Полицейского госпитализировали в больницу с травмами средней тяжести.

Подозреваемого задержали в ночь на воскресенье. Во время допроса он заявил, что совершил нападение «по причине внезапно возникших личных неприязненных отношений».


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