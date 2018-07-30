В аварии на Московском шоссе пострадал водитель фуры. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
Большегруз
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В аварии на Московском шоссе пострадал водитель фуры. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
Большегруз
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани пройдет Кубок России по стритболу
|
cледующая новость →Восемь погибших на пожаре в Сочи были наемными рабочими
Потребительские кредиты получают рядовые граждане, для них удобство и скорость оформления иногда важнее, чем итоговая сумма переплаты.