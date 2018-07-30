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11:14, 30 июля 2018 597
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Семьи с инвалидами освободили от взносов за капремонт

Семьи с инвалидами освободили от взносов за капремонт

Владимир Путин подписал закон, который частично или полностью освободил от взносов за капремонт не только собственников жилья в возрасте от 70 лет, но и семьи с неработающими пенсионерами и инвалидами I и II группы. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Теперь регионы смогут распространять компенсацию расходов в том числе и на собственников квартир, достигших возраста 70 или 80 лет и проживающих с неработающими родственниками пенсионного возраста и (или) неработающими инвалидами I и II группы. Льготу будут предоставлять в размере 50%, а для граждан 80 лет — в 100%.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года. Его авторами выступили несколько депутатов Госдумы, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий, а также Законодательное собрание Ростовской области.

Ожидается, что на реализацию закона ежегодно будет требоваться около 300 миллионов рублей.


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