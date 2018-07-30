Рязанка пожаловалась в полицию на скандал с охранниками «Макдональдса». Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе УМВД.
В субботу, 28 июля, в дежурную часть поступил сигнал из «Макдональдса» в ТЦ «Европа» на улице Советской армии.
Подробно об инциденте рассказали в группе «Типичная Рязань» «ВКонтакте». Участница конфликта написала, что пришла в торговый центр вместе с детьми.
Перед тем, как сделать заказ в ресторане, они зашли в туалет, где было грязно. На это девушка пожаловалась администратору. Затем она «стала снимать своих детей на телефон, как они заказывают еду». Администратор «в грубой форме потребовала прекратить съемку и удалить видеофайл, но женщина отказалась».
«Тогда подошел охранник „Макдональдса“, применив физическую силу, вырвал телефон из рук женщины, и начал копаться в нем. Сотрудники вызвали подмогу в виде двух ребят в форме и бронежилетах, которые вывели ее из помещения. На улице они ее долгое время удерживали, оскорбляли, орали матом, кричали, что она пьяная», — написано в посте.
В пресс-службе УМВД рассказали, что выехавшие на место правоохранители никакого конфликта не обнаружили. «Посетительница ТЦ написала заявление в полицию, в котором указала, что охранники ТЦ угрожали ей физической расправой. Проводится проверка», — отметили в ведомстве.