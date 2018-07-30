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11:52, 30 июля 2018 162

Ректор агроуниверситета и министр сельского хозяйства встретились с участниками лагеря-семинара «Идея»

Ректор агроуниверситета и министр сельского хозяйства встретились с участниками лагеря-семинара «Идея»

В пятницу, 27 июля, ректор рязанского агротехнологического университета Николай Бышов и министр сельского хозяйства и продовольствия области Дмитрий Филиппов встретились с участниками лагеря-семинара «Идея».

В смене участвуют студенты аграрных вузов из Рязани, Новосибирска, Кирова, Смоленска, Курска, Воронежа, Москвы, представители общественных организаций региона, школьники старших классов рязанских школ и студенты средних специальных заведений региона. В рамках лагеря-семинара предусмотрены образовательные тренинги и мастер-классы, обучающие интерактивные и спортивные мероприятия.

Приветствуя участников, Филиппов отметил, что в Рязанской области уделяется большое внимание повышению кадрового потенциала аграрной отрасли, и пригласил их к открытому диалогу.

Представителей других регионов интересовали меры поддержки молодых специалистов и перспективы трудоустройства в АПК области. Еще одной из важных тем встречи стал вопрос о качестве подготовки и самореализации молодых специалистов.

Также присутствующие обсудили применение в аграрном секторе робототехники и систем точного земледелия, развитие волонтерской деятельности и реализацию соцпроектов, организацию производственной практики и стажировок.


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