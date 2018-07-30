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17:53, 30 июля 2018 198
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Представители гостиничного бизнеса Рязани стали участниками первого бизнес-лагеря

Представители гостиничного бизнеса Рязани стали участниками первого бизнес-лагеря

В воскресенье, 29 июля, представители гостиничного бизнеса Рязани отправились в бизнес-лагерь «Hotel Business Camp — 2018», который проходит в Суздали.

Резидентами лагеря стали более 500 отельеров со всей России. Рязань представляют «Центр развития туризма» в лице гендиректора Оксаны Кутуковой, а также управляющие отелей «Кремлевский парк», «Форум», «Арагон», Парк-отель «Сова», «Гранд отель», «Боровница», хостела «NICE».

Первый в России обучающий проект для представителей различных средств размещения в формате бизнес-кемпинга основан на принципах «Обучение через вовлечение».

«Участие в „Hotel Business Camp — 2018“ — это общение с коллегами для решения актуальных вопросов развития отеля, инструменты корпоративного менеджмента в действии, игровой формат обучения, атмосфера лагеря, зажигающие Team-Building и многое другое», — отметили в пресс-службе «Центра развития туризма».

Впереди у участников лагеря большая деловая программа, которая продлится до 1 августа — лекции и презентации ведущих отельеров и тренеров сферы гостеприимства.


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