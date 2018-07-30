Представители гостиничного бизнеса Рязани стали участниками первого бизнес-лагеря

В воскресенье, 29 июля, представители гостиничного бизнеса Рязани отправились в бизнес-лагерь «Hotel Business Camp — 2018», который проходит в Суздали.
Резидентами лагеря стали более 500 отельеров со всей России. Рязань представляют «Центр развития туризма» в лице гендиректора Оксаны Кутуковой, а также управляющие отелей «Кремлевский парк», «Форум», «Арагон», Парк-отель «Сова», «Гранд отель», «Боровница», хостела «NICE».
Первый в России обучающий проект для представителей различных средств размещения в формате бизнес-кемпинга основан на принципах «Обучение через вовлечение».
«Участие в „Hotel Business Camp — 2018“ — это общение с коллегами для решения актуальных вопросов развития отеля, инструменты корпоративного менеджмента в действии, игровой формат обучения, атмосфера лагеря, зажигающие Team-Building и многое другое», — отметили в пресс-службе «Центра развития туризма».
Впереди у участников лагеря большая деловая программа, которая продлится до 1 августа — лекции и презентации ведущих отельеров и тренеров сферы гостеприимства.