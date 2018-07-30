Праздник в Константинове и «Авидартс». Обзор новостей за выходные, 27-28 июля

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Завершились последние выходные июля. Самое время вспомнить, о чем говорили рязанцы в минувший уикенд.
После пожара в рязанском ТЦ «Атрон» нашли нарушения требований безопасности. По словам начальника отдела информационного обеспечения деятельности регионального ГУ МЧС Дмитрия Гаврикова, при задымлении в здании не сработала система оповещения и управления эвакуацией при пожаре.
Рязанец с автоматом напал на работницу парикмахерской. Полицейские задержали 35-летнего мужчину. Оказалось, что на работу парикмахера ему пожаловалась знакомая, которой не понравилась оказанная в салоне услуга.
В субботу, 28 июля, в Горроще посреди проезжей части провалился асфальт. «Дыра» образовалась на пересечении улиц Островского и Гоголя. По словам очевидца, из-за прорыва трубы грунт размыло и появился провал. А в Рязанском районе упавшие во время урагана деревья перекрыли дороги, также пострадали некоторые автомобили.
В воскресенье, 29 июля, в Рязани открылись международные соревнования военных летчиков «Авиадартс-2018». В соревнованиях поучаствуют более 60 экипажей из четырех стран, которые определят лучших в семи номинациях.