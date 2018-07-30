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8:45, 30 июля 2018 268
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Праздник в Константинове и «Авидартс». Обзор новостей за выходные, 27-28 июля

Праздник в Константинове и «Авидартс». Обзор новостей за выходные, 27-28 июля

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Завершились последние выходные июля. Самое время вспомнить, о чем говорили рязанцы в минувший уикенд.

После пожара в рязанском ТЦ «Атрон» нашли нарушения требований безопасности. По словам начальника отдела информационного обеспечения деятельности регионального ГУ МЧС Дмитрия Гаврикова, при задымлении в здании не сработала система оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

Рязанец с автоматом напал на работницу парикмахерской. Полицейские задержали 35-летнего мужчину. Оказалось, что на работу парикмахера ему пожаловалась знакомая, которой не понравилась оказанная в салоне услуга.

В субботу, 28 июля, в Горроще посреди проезжей части провалился асфальт. «Дыра» образовалась на пересечении улиц Островского и Гоголя. По словам очевидца, из-за прорыва трубы грунт размыло и появился провал. А в Рязанском районе упавшие во время урагана деревья перекрыли дороги, также пострадали некоторые автомобили.

Были и хорошие новости.

В Ряжском районе прошел третий фестиваль «Рановское лето». Праздник провели на берегу реки в поселке Добрая Воля. Там установили несколько площадок: поэтический салон, спортплощадку, выставки изделий народного промысла, торговые ряды. В Константинове отметили 53-летие музея Есенина, на празднике выступил Дмитрий Певцов.

Николай Любимов в рамках запуска Всероссийского молодежного политического марафона «50 дней лета» открыл в парке имени Гагарина первую в России молодую креативную площадку «Точка возможностей», а также вместе с Андреем Юдиным посвятили рязанских школьников в юнармейцы ВКС.

В воскресенье, 29 июля, в Рязани открылись международные соревнования военных летчиков «Авиадартс-2018». В соревнованиях поучаствуют более 60 экипажей из четырех стран, которые определят лучших в семи номинациях.

Кроме того, известный тревел-блогер снова опубликовал снимок, сделанный в Рязанской области, Московский район Рязани сняли с высоты птичьего полета, а команду КВН «Умные люди» показали по Первому каналу.


© RZN.info

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