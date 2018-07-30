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13:40, 30 июля 2018 897
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Пошли за черникой. Рязанец с двумя детьми целый день блуждал по лесу

Пошли за черникой. Рязанец с двумя детьми целый день блуждал по лесу

Фото: Pixabay.com

В клепиковском лесу целый день искали заблудившегося отца с двумя детьми. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Утром в субботу, 29 июля, мужчина вместе с одиннадцатилетней дочерью и шестилетним сыном пошел в лес за черникой и заблудился. Он пытался попросить помощи по телефону.

«Я и на сосну взбирался, чтобы поймать сигнал, но не помогло. Дети стали волноваться», — рассказал 39-летний Евгений.

Примерно в 18:00 супруга мужчины обратилась в полицию. Вместе с оперативниками ягодников искали инспекторы нацпарка «Мещера» и сотрудники МЧС. К девяти вечера отец вывел детей из леса на звуки сирены.


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