Пошли за черникой. Рязанец с двумя детьми целый день блуждал по лесу

В клепиковском лесу целый день искали заблудившегося отца с двумя детьми. Об этом сообщило издательство «
Утром в субботу, 29 июля, мужчина вместе с одиннадцатилетней дочерью и шестилетним сыном пошел в лес за черникой и заблудился. Он пытался попросить помощи по телефону.
«Я и на сосну взбирался, чтобы поймать сигнал, но не помогло. Дети стали волноваться», — рассказал 39-летний Евгений.
Примерно в 18:00 супруга мужчины обратилась в полицию. Вместе с оперативниками ягодников искали инспекторы нацпарка «Мещера» и сотрудники МЧС. К девяти вечера отец вывел детей из леса на звуки сирены.