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17:01, 30 июля 2018 312
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На улице Новой «Солярис» столкнулся с маршруткой

На улице Новой «Солярис» столкнулся с маршруткой

На улице Новой Hyundai Solaris столкнулся с маршруткой. Фото с места происшествия опубликованы в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Легковушка зацепила микроавтобус, выезжая с улицы Электрозаводской. Машины получили механические повреждения.


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