На улице Новой «Солярис» столкнулся с маршруткой

На улице Новой Hyundai Solaris столкнулся с маршруткой. Фото с места происшествия опубликованы в группе «
Легковушка зацепила микроавтобус, выезжая с улицы Электрозаводской. Машины получили механические повреждения.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На улице Новой Hyundai Solaris столкнулся с маршруткой. Фото с места происшествия опубликованы в группе «
Легковушка зацепила микроавтобус, выезжая с улицы Электрозаводской. Машины получили механические повреждения.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПрокуратура добилась выделения квартиры для оставшейся без родителей жительницы Клепиковского района
|
cледующая новость →Военные отремонтировали памятник павшим солдатам в Чучкове
Смогут ли «рогатые» машины выдержать конкуренцию с маршрутками и насколько востребованы троллейбусы на фоне растущей автомобилизации и обилия коммерческих перевозчиков?