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22:35, 30 июля 2018 348
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На электронной карте лесов России к осени появятся данные о незаконных рубках

На электронной карте лесов России к осени появятся данные о незаконных рубках

На электронной карте лесов России к осени появятся данные о незаконных рубках деревьев. Об этом на Национальном лесном форуме сообщил замдиректора «Рослесинфорг» Алексей Исаев, передает ТАСС.

«Мы сделали тестовую версию геопортала, на которой сейчас можно посмотреть арендованные и свободные от аренды лесные участки. К сентябрю мы добавим возможность отображения мест, где будет происходить лесовосстановление, также мы опубликуем места, где происходят незаконные рубки по нашему мониторингу», — пояснил он.

До конца года на федеральный геопортал также добавят часть государственного лесного реестра. Это позволит получать актуальную информацию о состоянии лесного фонда.

Исаев отметил, что новый сервис поможет инвесторам определиться с местом для реализации проектов.


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