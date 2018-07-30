На электронной карте лесов России к осени появятся данные о незаконных рубках деревьев. Об этом на Национальном лесном форуме сообщил замдиректора «Рослесинфорг» Алексей Исаев, передает
«Мы сделали тестовую версию геопортала, на которой сейчас можно посмотреть арендованные и свободные от аренды лесные участки. К сентябрю мы добавим возможность отображения мест, где будет происходить лесовосстановление, также мы опубликуем места, где происходят незаконные рубки по нашему мониторингу», — пояснил он.
До конца года на федеральный геопортал также добавят часть государственного лесного реестра. Это позволит получать актуальную информацию о состоянии лесного фонда.
Исаев отметил, что новый сервис поможет инвесторам определиться с местом для реализации проектов.