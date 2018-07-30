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12:15, 30 июля 2018 392
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Касимовец незаконно срубил деревья и построил из них дом

Касимовец незаконно срубил деревья и построил из них дом

Фото: Pixabay.com

Житель Касимовского района незаконно срубил деревья и построил из них дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Вырубку у деревни Красная Нива обнаружил работник Ибердусского лесничества. Вместе с полицейскими он нашел «след», оставшийся от транспортировки деревьев. Через несколько сотен метров оперативники обнаружили сруб.

Как оказалось, хозяин построил дом из незаконно срубленных 144 «кубов» древесины. Часть деревьев он пустил на дрова.

Злоумышленника задержали. На него завели дело по части 3 статьи 260 УК. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы и штраф от 300 до 500 тысяч рублей.


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