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17:50, 30 июля 2018 164
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Карабасов поручил вовремя закончить ремонт теплосетей

Карабасов поручил вовремя закончить ремонт теплосетей

Фото: Администрация Рязани

На совещании, которое прошло в горадминистации 30 июля, и.о. мэра Сергей Карабасов поручил вовремя закончить ремонт теплосетей, соблюдая графики отключения горячей воды.

«Все гидравлические испытания также должны быть выполнены до начала отопительного сезона», — подчеркнул он.

Также руководитель горадминистрации поручил оперативно и качественно проводить восстановление благоустройства после ремонта тепловых сетей.

На совещании отметили, что в настоящее время профилактические и ремонтные работы на сетях водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения идут в плановом режиме. Уже подготовили 78 центральных тепловых пунктов из 127, профилактический ремонт провели на 42 из 69 котельных.

По словам Карабасова, большое внимание уделяют именно капремонту тепловых сетей. «В областном центре планируется капитально отремонтировать 5 400 м тепловых сетей. В настоящее время уже выполнен ремонт 4 671,7 м», — сообщили в администрации.

За счет областного и городского бюджета — 210 млн рублей — в Рязани отремонтируют порядка 5 км магистральных тепловых сетей на улицах Черновицкой, Татарской, Горького, Урицкого, Зубковой, Новоселов, проезде Завражнова.


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