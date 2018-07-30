До конца августа рязанцы смогут купить квартиры в ЖК «Рассвет» со скидкой. Видео

Строительство
До 31 августа рязанцы смогут купить квартиры на пятом и первом этаже с весомой скидкой — три тысячи рублей с одного кв м.
Квартиры оснащены индивидуальным поквартирным отоплением и имеют остекленные профилем ПВХ лоджии и просторные кухни.
Связаться с отделом продаж можно круглосуточно по телефону: 99-77-22, а более подробную информацию узнать на
Посмотреть, где располагается жилой комплекс и как благоустроена его территория, можно на видео, которое застройщик подготовил для рязанцев.