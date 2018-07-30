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16:18, 30 июля 2018 170
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Авиатопливо за год подорожало на 18%

Авиатопливо за год подорожало на 18%

Фото: Pixabay.com

Средняя стоимость тонны авиакеросина в России за год выросла на 18,2%, до 51,3 тысячи рублей, передает РИА «Новости».

По данным статистики Росавиации, в июле прошлого года тонна топлива марки ТС-1 стоила 43,4 тысячи рублей. В месячном выражении рост стоимости составил 0,6%.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что в структуре расходов авиакомпаний доля затрат на топливо по итогам первого квартала 2018 года составила около 20%. В конце июля «Аэрофлот» и его дочерняя компания «Россия» повысили размер топливного сбора на внутренние рейсы на 200-400 рублей.

В июне о возможном повышении топливного сбора предупреждала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. Ряд зарубежных авиакомпаний также уведомили о росте топливных сборов на 20-40 евро на международных рейсах. По оценкам специалистов, при продолжении этой тенденции билеты в пакетных турах могут к зиме подорожать на 10%.


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