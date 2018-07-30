Авиатопливо за год подорожало на 18%

Средняя стоимость тонны авиакеросина в России за год выросла на 18,2%, до 51,3 тысячи рублей, передает РИА «
По данным статистики Росавиации, в июле прошлого года тонна топлива марки ТС-1 стоила 43,4 тысячи рублей. В месячном выражении рост стоимости составил 0,6%.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что в структуре расходов авиакомпаний доля затрат на топливо по итогам первого квартала 2018 года составила около 20%. В конце июля «Аэрофлот» и его дочерняя компания «Россия» повысили размер топливного сбора на внутренние рейсы на 200-400 рублей.
В июне о возможном повышении топливного сбора