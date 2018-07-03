Жители Шиловского района сами построят храм

Жители села Борок Шиловского района сами начали строить храм в честь Николая Угодника. Его уже освятил епископ Касимовский и Сасовский Дионисий, пишет издательство «
По словам старосты села Татьяны Куприной, сначала на священном месте поставили поклонный крест, а теперь на пожертвования возводят храм.
«Кроме местных жителей и дачников нам помогают районная и Шиловская городская власти, предприниматели, руководители предприятий, организаций, кто деньгами, кто техникой, кто материалами. Строительные работы выполняют местные мужчины», — рассказала Куприна.
После освещения епископ передал храму икону Божией Матери.
Фото издательства «Пресса»