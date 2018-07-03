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12:15, 3 июля 2018 268
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Жители Шиловского района сами построят храм

Жители Шиловского района сами построят храм

Жители села Борок Шиловского района сами начали строить храм в честь Николая Угодника. Его уже освятил епископ Касимовский и Сасовский Дионисий, пишет издательство «Пресса».

По словам старосты села Татьяны Куприной, сначала на священном месте поставили поклонный крест, а теперь на пожертвования возводят храм.

«Кроме местных жителей и дачников нам помогают районная и Шиловская городская власти, предприниматели, руководители предприятий, организаций, кто деньгами, кто техникой, кто материалами. Строительные работы выполняют местные мужчины», — рассказала Куприна.

После освещения епископ передал храму икону Божией Матери.

Фото издательства «Пресса»


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