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9:36, 3 июля 2018 241
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За неделю в Рязани подорожало пшено и подешевели помидоры. Мониторинг цен

За неделю в Рязани подорожало пшено и подешевели помидоры. Мониторинг цен

За прошедшую неделю, с 26 июня по 2 июля, больше всего в Рязани подорожало пшено — на 6,5%. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Подешевели следующие продукты:

  • огурцы свежие (на 20,9%);
  • помидоры свежие (на 14,8%);
  • капуста белокочанная свежая (на 6,2%);
  • соль поваренная пищевая (на 3,2%);
  • яйца куриные (на 2,3%);
  • молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности (на 2%);
  • лук репчатый (на 1,4%);
  • сметана (на 1,1%.

Незначительно увеличились цены на:

  • крупу гречневую-ядрица;
  • картофель;
  • рыбу мороженую неразделанную;
  • куры охлажденные и мороженые;
  • морковь;
  • консервы мясные;
  • колбасу вареную;
  • яблоки;
  • муку пшеничную.

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