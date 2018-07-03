За неделю в Рязани подорожало пшено и подешевели помидоры. Мониторинг цен

За прошедшую неделю, с 26 июня по 2 июля, больше всего в Рязани подорожало пшено — на 6,5%. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Подешевели следующие продукты:
- огурцы свежие (на 20,9%);
- помидоры свежие (на 14,8%);
- капуста белокочанная свежая (на 6,2%);
- соль поваренная пищевая (на 3,2%);
- яйца куриные (на 2,3%);
- молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности (на 2%);
- лук репчатый (на 1,4%);
- сметана (на 1,1%.
Незначительно увеличились цены на:
- крупу гречневую-ядрица;
- картофель;
- рыбу мороженую неразделанную;
- куры охлажденные и мороженые;
- морковь;
- консервы мясные;
- колбасу вареную;
- яблоки;
- муку пшеничную.