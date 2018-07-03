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8:18, 3 июля 2018 643
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В среду в центре Рязани отключат свет

В среду в центре Рязани отключат свет

В среду, 4 июля, на одной из улиц в центре Рязани отключат свет. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Из-за ремонта на трансформаторной подстанции с 10:00 до 12:00 электричества не будет по адресам: Посадский переулок, дома с №2 по №14.


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2 дня назад
Все, что вы хотели знать о ремонте моста через Оку

Все, что вы хотели знать о ремонте моста через Оку 1

Редакция RZN.info задала чиновнику минтранса вопросы о понтонном мосте через Оку, низкой активности рабочих и сроках ремонта.

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