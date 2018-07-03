В среду в центре Рязани отключат свет

В среду, 4 июля, на одной из улиц в центре Рязани отключат свет. Об этом сообщил
Из-за ремонта на трансформаторной подстанции с 10:00 до 12:00 электричества не будет по адресам: Посадский переулок, дома с №2 по №14.
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В среду, 4 июля, на одной из улиц в центре Рязани отключат свет. Об этом сообщил
Из-за ремонта на трансформаторной подстанции с 10:00 до 12:00 электричества не будет по адресам: Посадский переулок, дома с №2 по №14.
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