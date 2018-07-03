В Рязанской области пропала 81-летняя женщина. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Имперская (Облова) Анна Васильевна ушла из своего дома в деревне Табаево Кораблинского района в понедельник, 2 июля, до сих пор ее местонахождение неизвестно.
Отмечается, что женщина могла потерять память.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.
Одежда: Голубой халат, бордовая кофта, белый платок, носки темные до колена, шлепки резиновые розовые, с собой корзинка.
Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, попросили сообщить по телефонам: