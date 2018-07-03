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8:08, 3 июля 2018 583
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В Рязанской области пропала 81-летняя женщина

В Рязанской области пропала 81-летняя женщина

В Рязанской области пропала 81-летняя женщина. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» «ВКонтакте».

Имперская (Облова) Анна Васильевна ушла из своего дома в деревне Табаево Кораблинского района в понедельник, 2 июля, до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Отмечается, что женщина могла потерять память.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Одежда: Голубой халат, бордовая кофта, белый платок, носки темные до колена, шлепки резиновые розовые, с собой корзинка.

Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, попросили сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112


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