В Рязанском кремле открылась выставка старинных книг и альбомов

В пятницу, 27 июня, в Рязанском кремле открылась выставка «Обаяние старого альбома». На ней представили книги, альбомы и иллюстрированные издания 19-го-начала 20-го века, собранные научной библиотекой музея-заповедника.
Экспозицию посвятили памятным датам истории Российской империи, экономическому развитию, научным открытиям и художественным произведениям.
На интерактивном экране, расположенном в выставочном зале, представили несколько изданий, с которыми посетители выставки также могут ознакомиться: «Путеводитель по Москве», «Альбом костюмированного бала» 1903-го года, посвященный 300-летию дома Романовых, а также «Древности Российского государства».
Выставка проработает до конца лета, после чего экспозицию обновят.