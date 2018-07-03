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17:18, 3 июля 2018 168
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В Рязанском кремле открылась выставка старинных книг и альбомов

В Рязанском кремле открылась выставка старинных книг и альбомов

В пятницу, 27 июня, в Рязанском кремле открылась выставка «Обаяние старого альбома». На ней представили книги, альбомы и иллюстрированные издания 19-го-начала 20-го века, собранные научной библиотекой музея-заповедника.

Экспозицию посвятили памятным датам истории Российской империи, экономическому развитию, научным открытиям и художественным произведениям.

На интерактивном экране, расположенном в выставочном зале, представили несколько изданий, с которыми посетители выставки также могут ознакомиться: «Путеводитель по Москве», «Альбом костюмированного бала» 1903-го года, посвященный 300-летию дома Романовых, а также «Древности Российского государства».

Выставка проработает до конца лета, после чего экспозицию обновят.


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