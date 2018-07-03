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15:17, 3 июля 2018 3 249
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В Рязани во второй раз прошел губернский бал для медалистов. Фото

В Рязани во второй раз прошел губернский бал для медалистов. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Во вторник, 3 июля, в большом зале ДСК «Былина» второй год подряд прошел губернский бал для медалистов рязанских школ.

Бал начался с полонеза и вальса, затем глава региона Николай Любимов обратился к выпускникам со сцены.

«Мы проводим бал во второй раз, чтобы перед продолжением учебы вы почувствовали дух старины, рязанскую губернию», — отметил Любимов.

Он поблагодарил медалистов за успешную учебу и пожелал получить красные дипломы и в вузах.

«Вы представители золотого фонда Рязанской области, сегодняшний бал в вашу честь.

Многие из вас станут врачами инженерами, специалистами, а кто-то губернатором или президентом. Не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте добиваться успехов и новых высот», — заключил губернатор.

В программу бала также вошли: полька-тройка, падеграс, регтайм, па-де-труа, «бесконечный галоп», кадриль и «ручеек».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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