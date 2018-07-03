В Рязани стартовали соревнования по пожарно-спасательному спорту среди управлений МЧС России. Они пройдут со 2 по 5 июля.
В состязаниях участвуют 15 команд из регионов ЦФО. Мужчины и женщины, юноши и девушки в возрасте от 13 лет соревнуются на полосе препятствий, в пожарной эстафете, боевом развертывании и в подъеме на учебную башню по штурмовой лестнице.
Во вторник, 3 июля, на стадионе «ЦСК» прошли соревнования на стометровой полосе препятствий. Представители МЧС должны были преодолеть забор, подхватить два пожарных рукава, пересечь с ними бревно и присоединить их разветвлению.
Вечером 3 июля участников соревнований ждет пожарная эстафета, а 4 июля — боевое развертывание.