В России предложили ввести экологический налог на сигареты. Соответствующие письмо Минздрав направил в адрес Минприроды, передает
В пресс-службе ведомства пояснили, что вопрос введения экологических налогов прямо не относится к компетенции Минздрава. При этом в послании отмечается, что отходы табачной продукции могут представлять опасность для окружающей среды в целом и для людей в частности.
«Источниками загрязнения являются как сами продукты потребления табака, так и выделяемые компоненты табачного дыма. Следует также учитывать, что процесс курения является одной из ведущих причин лесных пожаров», — подчеркнули в Минздраве.
В ведомстве считают, что «средства, полученные в результате сбора экологического налога, могли бы быть направлены на финансовую поддержку мероприятий в сфере экологии, а также внедрения различных природоохранных технологий».