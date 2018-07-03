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11:20, 3 июля 2018 233
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В России предложили ввести экологический налог на сигареты

В России предложили ввести экологический налог на сигареты

В России предложили ввести экологический налог на сигареты. Соответствующие письмо Минздрав направил в адрес Минприроды, передает ТАСС.

В пресс-службе ведомства пояснили, что вопрос введения экологических налогов прямо не относится к компетенции Минздрава. При этом в послании отмечается, что отходы табачной продукции могут представлять опасность для окружающей среды в целом и для людей в частности.

«Источниками загрязнения являются как сами продукты потребления табака, так и выделяемые компоненты табачного дыма. Следует также учитывать, что процесс курения является одной из ведущих причин лесных пожаров», — подчеркнули в Минздраве.

В ведомстве считают, что «средства, полученные в результате сбора экологического налога, могли бы быть направлены на финансовую поддержку мероприятий в сфере экологии, а также внедрения различных природоохранных технологий».


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