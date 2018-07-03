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15:08, 3 июля 2018 345
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В Михайлове откроется выставка московской художницы

В Михайлове откроется выставка московской художницы

В Михайловском историческом музее откроется выставка «Малиновый ручей» московской художницы Дарьи Онацкой.

Название выставки связано с селом Малинки — местом, где прошло детство художницы. Именно эти воспоминания легли в основу экспозиции.

«Эти картины позволили мне еще немного побыть внутри важных воспоминаний, — рассказала художница. — Эта выставка — своеобразное „спасибо“ моим родным. Я вас помню. Я вас храню».

Картины, представленные Онацкой — памятные моменты жизни автора. На полотнах изображены члены ее семьи («Бабушка Аня на стуле», «Портрет брата»), а так же село Малинки («Дом в последних лучах солнца», «Церковь в Малинках»).

Центральная картина экспозиции — «Малиновый ручей», на ней изображена сама Дарья Онацкая вместе со своей маленькой дочкой.

Выставка откроется 7 июля в 12:30 и проработает до конца месяца.

Справка

Художница Дарья Онацкая родилась в Улан-Удэ (Бурятия) в семье военнослужащего. Окончила Российский университет инноваций и Московский педагогический государственный университет, стажировалась в Китае, в городе Шеньян. Член Союза педагогов-художников, живет и работает в Москве. Основатель и руководитель школы живописи для взрослых «Студия Паспарту».


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