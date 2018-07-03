В день памяти Петра и Февронии в Ласково привезут икону с их мощами

В день памяти Петра и Февронии Муромских в Ласково привезут икону с их мощами. На родине Февронии 8 июля рязанских супругов наградят медалями за «За любовь и верность». Награду также получит победитель
Торжества начнутся в 7:00 с водосвятного молебна. К 8:00 в село привезут икону благоверных супругов с частицей их мощей. С 8:15 священники
В 11:00 гости увидят театрализованное представление «Сказание о Петре и Февронии».
В 12:45 начнется концерт.
Напомним, в июле 2017 года в Ласкове
Храм Петра и Февронии Муромских также