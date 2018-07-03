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11:27, 3 июля 2018 84
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В день памяти Петра и Февронии в Ласково привезут икону с их мощами

В день памяти Петра и Февронии в Ласково привезут икону с их мощами

В день памяти Петра и Февронии Муромских в Ласково привезут икону с их мощами. На родине Февронии 8 июля рязанских супругов наградят медалями за «За любовь и верность». Награду также получит победитель конкурса эскизов на памятник благоверной княжеской чете, сообщает Vezdekultura.ru.

Торжества начнутся в 7:00 с водосвятного молебна. К 8:00 в село привезут икону благоверных супругов с частицей их мощей. С 8:15 священники проведут литургию под открытым небом.

В 11:00 гости увидят театрализованное представление «Сказание о Петре и Февронии».

В 12:45 начнется концерт.

Напомним, в июле 2017 года в Ласкове заложили камень на месте будущего монумента в честь благоверных супругов.

Храм Петра и Февронии Муромских также построят в Касимовском районе.


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