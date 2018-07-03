Утренний обзор рязанских пробок: 3 июля

Утром во вторник, 3 июля, на рязанских дорогах собралось несколько серьезных пробок. Самая большая — на Солотчинском мосту.
Из-за ремонта затор растянулся почти на три километра в обе стороны. По информации сервиса «Яндекс. Карты», водители на Солотчинском шоссе стоят от развязки с Северной окружной дорогой в сторону области, и в центр города — от развязки с Шумашью. Скорость потока не превышает пяти километров в час.
«Традиционная» пробка возникла на Московском шоссе. Автомобили встряли от ТРЦ «Премьер» до пересечения Первомайского проспекта с улицей Дзержинского. Скорость потока на некоторых участках дороги не превышает семи километров в час.
Еще один затор появился на Северной окружной дороге: в районе 3-го Борковского карьера в сторону «Глобуса», а также от поворота на Новые Борки в сторону Канищева. Движение затруднено также по улице Бирюзова. Скорость автомобилей не превышает семи километров в час.
Водителям придется постоять и на улицах Каширина, Дзержинского, Есенина (от перекрестка с улицей Грибоедова до площади Театральной), а также на путепроводе из Приокского в сторону Московского шоссе. Скорость потока на этих участках дорог не превышает десяти километров в час.