Среднерусский банк рассказал о трендах в образовании

Среднерусский банк ПАО Сбербанк выступил на международной стратегической площадке «Новые смыслы педагогического образования», которая прошла на базе Государственного гуманитарно-технологического университета в Орехово-Зуеве.
Участниками площадки стали представители вузов, школ и дошкольных учреждений. Они обсудили актуальные тренды и перспективы развития современного образования.
В рамках сессии представители банка рассказали о мировых трендах в этой сфере, о новых бизнес-возможностях и о том, какие навыки и компетенции важно развивать преподавателям, чтобы знания, полученные в образовательных учреждениях, были полезны студентам в будущем.
«Мы стараемся изменить университет, чтобы изменить регион, — отметила ректор ГГТУ Надия Юсупова. — Учить учителей по-новому — приоритетная задача, которую мы решаем во взаимодействии с профессиональным и бизнес-сообществом».
Среднерусский банк и ГГТУ подписали соглашение о сотрудничестве и запустили совместный проект «Сбербанк & Университет», в рамках которого сотрудники банка проводят мастер-классы и тренинги для преподавателей, делятся знаниями о новых методиках управления.
«Мы помогаем преподавателям освоить навыки менеджмента. Мы показываем, как использовать в своей работе инструменты Agile и развивать digital-навыки. Коллеги вовлекаются и начинают использовать эти навыки в своей работе, — отметил управляющий Восточным отделением ПАО Сбербанк Асылхан Сыздыков. — Мы видим перспективные направления развития сотрудничества с ГГТУ, в том числе при работе со студентами. В вузе создан уникальный IT-парк, где студенты могут изучать программирование и новые технологии, а мы готовы рассказать, как использовать эти знания, чтобы быть конкурентными в будущем».