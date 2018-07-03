Рязанский кардиодиспансер получил новое оборудование для сердечно-сосудистых исследований

Областной клинический кардиодиспансер получил портативный аппарат ультразвукового исследования экспертного класса. Прибор предназначен для сердечно-сосудистых исследований, сообщил
Оборудование стоимостью 4,1 миллиона рублей приобрели за счет средств регионального бюджета по государственной программе «Развитие здравоохранения Рязанской области на 2015-2020 годы».
«Аппарат позволяет проводить исследования тяжелобольным в палате реанимации и интенсивной терапии, а также непосредственно в операционной, при проведении оперативных манипуляций на сердце и сосудах», — рассказал главврач кардиодиспансера Александр Данилов.