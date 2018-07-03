Рязанская канализация изношена более чем на 75% — «Водоканал»

Рязанские активисты ОНФ и представители сферы ЖКХ обсудили проблемы городской системы водоотведения. Встреча прошла в региональном штабе Общероссийского народного фронта во вторник, 3 июля.
По словам главного инженера рязанского «Водоканала» Александра Никонова, городская канализация «значительно изношена — более чем на 75%". «Мы боремся с данной проблемой, привлекая современные технологии, — сказал Никонов. — Но средств предприятия не хватает на ее решение в полном объеме».
Он добавил, что «работа по восстановлению системы не сложная, но финансово затратная». На реконструкцию системы водоотведения требуется порядка девяти миллиардов рублей. «Водоканал» обратился к активистам, чтобы привлечь деньги для ремонта.
По мнению министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрея Горелова, основным источником финансирования может стать федеральная программа, частично — субсидии из регионального бюджета.
Тем временем, износ канализационных коллекторов стал причиной появления ям в центре города. В июне очевидцы засняли случаи провалившегося асфальта на улицах
«Любые прорывы в канализационном коллекторе — это не только провалы, но и экологическая опасность», — сказал Горелов.
Он отметил, что провалы приводят к повторным затратам на восстановление асфальта.
По итогам встречи активисты пообещали направить в центральный штаб и в региональное правительство предложение о разработке федеральной программы для развития городской системы водоотведения.