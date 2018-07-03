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18:52, 3 июля 2018 612
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Рязанская канализация изношена более чем на 75% — «Водоканал» 1

Рязанская канализация изношена более чем на 75% — «Водоканал»

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязанские активисты ОНФ и представители сферы ЖКХ обсудили проблемы городской системы водоотведения. Встреча прошла в региональном штабе Общероссийского народного фронта во вторник, 3 июля.

По словам главного инженера рязанского «Водоканала» Александра Никонова, городская канализация «значительно изношена — более чем на 75%". «Мы боремся с данной проблемой, привлекая современные технологии, — сказал Никонов. — Но средств предприятия не хватает на ее решение в полном объеме».

Он добавил, что «работа по восстановлению системы не сложная, но финансово затратная». На реконструкцию системы водоотведения требуется порядка девяти миллиардов рублей. «Водоканал» обратился к активистам, чтобы привлечь деньги для ремонта.

По мнению министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрея Горелова, основным источником финансирования может стать федеральная программа, частично — субсидии из регионального бюджета.

Тем временем, износ канализационных коллекторов стал причиной появления ям в центре города. В июне очевидцы засняли случаи провалившегося асфальта на улицах Подгорная, на пересечении Введенской и Радищева, Пожалостина и Вокзальной.

«Любые прорывы в канализационном коллекторе — это не только провалы, но и экологическая опасность», — сказал Горелов.

Он отметил, что провалы приводят к повторным затратам на восстановление асфальта.

По итогам встречи активисты пообещали направить в центральный штаб и в региональное правительство предложение о разработке федеральной программы для развития городской системы водоотведения.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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