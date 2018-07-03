Рязанка получила высшую награду Союза художников

Рязанка Диана Смирнова получила высшую награду Союза художников. Золотую медаль имени Сурикова ей вручил глава регионального минкультуры Виталий Попов.
В концертно-выставочном зале «На Грибоедова» во вторник, 3 июля, открылась выставка Смирновой «Портрет мастера». Она состоит из 30 авторских работ, созданных в специальной технике цветного численного михайловского кружева с применением вышивки.
Замдиректора по научной работе Рязанского художественного музея имени Пожалостина Ирина Денисова назвала художницу идеалом человека, который «любит искусство, вкладывает в него душу и получает от этого удовольствие».
Мастера кружевоплетения также поздравил председатель Рязанского отделения Союза художников Виктор Грушо-Новицкий. Он вручил грамоты организаторам выставки.
Для гостей устроили концерт.
Справка:
Диана Смирнова родилась в Вологодской области в 1925 году. В 1950 году, после окончания Московского художественно-промышленного училища имени Калинина, она переехала в Ряжский район Рязанской области.
Художница занимается возрождением кружевоплетения, за что ей присвоили звание Народного художника России.
Работы Смирновой находятся в коллекциях многих музеев России и мира.