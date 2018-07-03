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19:58, 3 июля 2018 343
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Рязанка получила высшую награду Союза художников

Рязанка получила высшую награду Союза художников

Рязанка Диана Смирнова получила высшую награду Союза художников. Золотую медаль имени Сурикова ей вручил глава регионального минкультуры Виталий Попов.

В концертно-выставочном зале «На Грибоедова» во вторник, 3 июля, открылась выставка Смирновой «Портрет мастера». Она состоит из 30 авторских работ, созданных в специальной технике цветного численного михайловского кружева с применением вышивки.

Замдиректора по научной работе Рязанского художественного музея имени Пожалостина Ирина Денисова назвала художницу идеалом человека, который «любит искусство, вкладывает в него душу и получает от этого удовольствие».

Мастера кружевоплетения также поздравил председатель Рязанского отделения Союза художников Виктор Грушо-Новицкий. Он вручил грамоты организаторам выставки.

Для гостей устроили концерт.

Справка:

Диана Смирнова родилась в Вологодской области в 1925 году. В 1950 году, после окончания Московского художественно-промышленного училища имени Калинина, она переехала в Ряжский район Рязанской области.

Художница занимается возрождением кружевоплетения, за что ей присвоили звание Народного художника России.

Работы Смирновой находятся в коллекциях многих музеев России и мира.


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