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16:02, 3 июля 2018 119
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Пропавшую в Рязанской области 81-летнюю женщину нашли живой

Пропавшую в Рязанской области 81-летнюю женщину нашли живой

Пропавшую в Рязанской области 81-летнюю Имперскую Анну нашли живой. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» «Вконтакте».

Подробности поисков волонтеры не раскрывают.

Напомним, женщина пропала в понедельник, 2 июля.


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