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16:33, 3 июля 2018 1 526

Отличники и призеры олимпиад. Любимов наградил выпускников рязанской школы №3

Отличники и призеры олимпиад. Любимов наградил выпускников рязанской школы №3

В пятницу, 29 июня, в здании рязанской филармонии поздравили и наградили выпускников школы №3. На мероприятии присутствовали глава региона Николай Любимов, министр образования области Ольга Щетинкина и представитель президента ГК «Автоимпорт», депутата городской думы Олега Смирнова.

В 2018 году школу №3 закончил 81 выпускник, восемь из которых получили аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении», шесть — знаки губернатора Рязанской области и медаль «За особые успехи в учении».

Выпускник Александр Захаров получил два стобалльных результата по биологии и химии. Дмитрий Денисов показал лучший результат в регионе по математике — 98 балов. Юлия Щеглова стала призером заключительного этапа олимпиады по МХК, победителем олимпиады школьников союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность». Четверо обучающихся — обладатели именной стипендии губернатора области.

Николай Любимов отметил, что эта школа является одной из ведущих в регионе и славится своими талантливыми учениками. В 2017—2018 учебном году ее 55 учеников стали победителями и призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, из которых 16 обучающихся — победители и призеры вузовских олимпиад школьников.

«Школа дала вам прочные знания, верные нравственные ориентиры, подготовила вас к продолжению образования. Надеюсь, что вы выбрали хорошую и востребованную профессию и станете потом высококвалифицированными специалистами. Ваши знания, ум, энергия очень нужны именно здесь, на родной земле, в Рязанской области», — сказал глава региона. Также он вручил директору Галине Чепурной сертификат на комплект книг для школьной библиотеки.

«Главное сейчас, среди множества путей найти именно свой путь, свое дело», — пожелал выпускникам Максим Сюзев, вышедший на сцену для вручения благодарственных писем за успехи в учении от имени отделения региональной партии «Единая Россия». Также выпускники получили традиционные подарки от ГК «Автоимпорт», в том числе сертификаты на обучение в автошколе В.О.А.


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