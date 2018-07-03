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12:00, 3 июля 2018 580

Новую школу в Горроще достроят в 2020 году

Новую школу в Горроще достроят в 2020 году

Строительство новой школы на месте здания интерната в Горроще завершится в 2020 году. 28 июня депутаты городской думы утвердили изменения в правила землепользования и застройки по адресу улица Полетаева, дом №14.

Школа будет рассчитана на 1 100 детей и оборудована бассейном.

В настоящее время «Северная компания» строит в районе Горрощи многоквартирный «Дом на Полетаева» бизнес-класса. «Путь от „Дома на Полетаева“ до новой школы займет всего семь минут», — отметили в пресс-службе застройщика.

Новостройку оборудуют современной крышной котельной, а для удобства жителей уже спроектировали просторную подземную парковку.

«К услугам жильцов „Дома на Полетаева“ развитая инфраструктура: детские сады, кафе, в шаговой доступности ЦПКиО, гимназия №5, а теперь и новая школа на 1 100 мест», — говорится в сообщении.

Офис «Северной компании» расположен в парке перед Рязанским кремлем на улице Соборной, 14/2 строение 1. Работает в будни до 20:00 и в субботу до 15:30. Аккаунт компании в Instagram, телефон 707-000.


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