Новую школу в Горроще достроят в 2020 году

Строительство
Школа будет
В настоящее время «Северная компания» строит в районе Горрощи многоквартирный «
Новостройку оборудуют современной крышной котельной, а для удобства жителей уже спроектировали просторную подземную парковку.
«К услугам жильцов „Дома на Полетаева“ развитая инфраструктура: детские сады, кафе, в шаговой доступности ЦПКиО, гимназия №5, а теперь и новая школа на 1 100 мест», — говорится в сообщении.
Офис «Северной компании» расположен в парке перед Рязанским кремлем на улице Соборной, 14/2 строение 1. Работает в будни до 20:00 и в субботу до 15:30. Аккаунт компании в