На Рязанском приборном заводе студенты «Политеха» защитили дипломы

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в КРЭТ) прошла защита выпускных квалификационных работ студентов-бакалавров политехнического института.
Дипломные проекты защитили 16 человек, обучающихся по направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Три студента готовили свои работы по тематике АО «ГРПЗ» под руководством работников профильных подразделений завода. Они также проходили производственную практику на предприятии.
На защите присутствовали заместитель гендиректора АО «ГРПЗ» по безопасности, режиму и кадрам Сергей Пашкульский, директор «Политеха» Игорь Мурог, представители рязанских предприятий.
«Хочу поблагодарить руководство завода и лично генерального директора Павла Левановича Будагова за то, что уже третий год подряд нам предоставляют возможность защищаться в стенах вашего предприятия, — сказал Игорь Мурог. — Главное, что эти работы выполнены в интересах завода для повышения производительности и рентабельности. Приятно, что руководителями этих работ являются выпускники „Политеха“ прошлых лет».
На базе АО «ГРПЗ» студенты не только защищают свои дипломные проекты, но и проходят ознакомительную, производственную, преддипломную практики. Ежегодно, начиная с 2015 года, институт набирает студентов по целевому направлению от завода. Между предприятием и вузом заключен договор о сотрудничестве.