Макаров прокомментировал поддержанное Госдумой повышение НДС

Андрей Макаров прокомментировал
По словам депутата, повышение НДС позволит получить деньги «на выполнение задач, поставленных президентом». Он отметил, что в первую очередь, это касается медицины, образования и инфраструктуры.
Макаров рассказал о встрече с предпринимателями.
«И все они заявили, что понимают, что эти два процента являются, по существу, вкладом бизнеса в развитие страны», — сказал он.
Как уточнил депутат, бизнесмены просили, чтобы собранные за полтора года наработки по налоговому режиму приняли в пакете. Макаров пообещал, что это произойдет в июле.
«Это и упрощенный доступ к возмещению НДС, это и сокращение камеральной проверки, это решение вопросов, связанных с тем, чтобы не отвлекались оборотные средства», — пояснил он.