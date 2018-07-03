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19:41, 3 июля 2018 800
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Макаров прокомментировал поддержанное Госдумой повышение НДС 1

Макаров прокомментировал поддержанное Госдумой повышение НДС

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Андрей Макаров прокомментировал принятый Госдумой в первом чтении законопроект о повышении НДС. Депутат Госдумы от Рязанской области, председатель бюджетного комитета назвал решение по НДС «взвешенным», передает РИА «Новости».

По словам депутата, повышение НДС позволит получить деньги «на выполнение задач, поставленных президентом». Он отметил, что в первую очередь, это касается медицины, образования и инфраструктуры.

Макаров рассказал о встрече с предпринимателями.

«И все они заявили, что понимают, что эти два процента являются, по существу, вкладом бизнеса в развитие страны», — сказал он.

Как уточнил депутат, бизнесмены просили, чтобы собранные за полтора года наработки по налоговому режиму приняли в пакете. Макаров пообещал, что это произойдет в июле.

«Это и упрощенный доступ к возмещению НДС, это и сокращение камеральной проверки, это решение вопросов, связанных с тем, чтобы не отвлекались оборотные средства», — пояснил он.


© RZN.info

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