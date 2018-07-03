Николай Любимов поздравил автоинспекторов с профессиональным праздником. Он пожелал им здоровья, благополучия и успехов в «непростой работе на благо жителей Рязанского края».
Губернатор отметил, что сотрудникам ГИБДД принадлежит «значимая роль в сохранении правопорядка и дисциплины, обеспечении безопасности на дорогах области».
«Люди хотят видеть в них (инспекторам — прим. ред.) компетентных, грамотных, готовых всегда прийти на помощь специалистов. Жизнь и здоровье всех участников дорожного движения во многом зависит от ответственной работы инспекторов дорожно-патрульной службы, а зачастую их большого личного мужества», — уточнил глава региона.
Любимов рассказал, что в регионе развивают автоматизированную информационную систему «Безопасный город» и применяют меры для снижения аварийности на дорогах.