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12:31, 3 июля 2018 174
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Любимов поздравил автоинспекторов с профессиональным праздником

Любимов поздравил автоинспекторов с профессиональным праздником

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Николай Любимов поздравил автоинспекторов с профессиональным праздником. Он пожелал им здоровья, благополучия и успехов в «непростой работе на благо жителей Рязанского края».

Губернатор отметил, что сотрудникам ГИБДД принадлежит «значимая роль в сохранении правопорядка и дисциплины, обеспечении безопасности на дорогах области».

«Люди хотят видеть в них (инспекторам — прим. ред.) компетентных, грамотных, готовых всегда прийти на помощь специалистов. Жизнь и здоровье всех участников дорожного движения во многом зависит от ответственной работы инспекторов дорожно-патрульной службы, а зачастую их большого личного мужества», — уточнил глава региона.

Любимов рассказал, что в регионе развивают автоматизированную информационную систему «Безопасный город» и применяют меры для снижения аварийности на дорогах.


© RZN.info

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